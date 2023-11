Oberliga-Handballerinnen gewinnen in der Fremde HSV Wegberg ist zurück auf der Siegerstraße

Auch die Wegberger Herren konnten nach der Niederlage vergangenen Woche in dieser Woche einen 33:24-Heimsieg gegen die dritte Mannschaft Handball Oppum in der Bezirksliga feiern. Matthias Couson, HSV-Spieler, zeigte sich zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft: „Gegen einen sehr robusten Gegner, der über weite Strecken ordentlich verteidigte und immer wieder erfolgreich seinen Kreisläufer fand, gelang es uns, eine insgesamt souveräne Leistung abzurufen.“ Auch die kurze Schwächphase in der zweiten Halbzeit, in der Oppum auf einen 19:18-Punktestand verkürzen konnte, habe die Mannschaft nicht aus der Ruhe gebracht, so Couson. Nach dem Heimsieg stehen die Herren des HSV Wegberg nun auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga.