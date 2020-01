Handball : Landesligisten starten punktlos ins Jahr

Handball Sowohl die Herren des ASV Rurtal als auch die Damen des TV Erkelenz verloren auswärts.

TV Schwafheim – ASV Rurtal Hückelhoven –36:22 (18:11). Der TV Schwafheim kassierte dank eines starken Rückraumes bislang die zweitwenigsten Gegentore in der gesamten Liga. Dem ASV Rurtal blieb im Gegenzug lediglich ein Wechselspieler für das Feld. Bei unterbesetztem Rückraum gelang es den Gegnern gleich zu Beginn, ihre Würfe souverän zu vollenden. Im ersten Spieldrittel gelang es dem ASV noch gut mitzuhalten, im weiteren Verlauf häuften sich jedoch neben vergebenen Chancen aberkannte Tore. Beim schnellen Tempospiel der Gegner konnte er in der zweiten Halbzeit jedoch nicht mehr mithalten. So gab es einen souveränen Sieg der Gastgeber, der im Ergebnis etwas zu hoch ausfiel. „Es war natürlich nicht der gewünschte Auftakt für das neue Jahr. Alle Spieler haben dennoch eine gute Mannschaftsleistung gezeigt“, sagte Trainer Jens Opitz. „Unser Fokus liegt krankheits- und verletzungsbedingt in dieser Saison auf dem Klassenerhalt“.