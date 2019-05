HVN-Quali im Handball : Erkelenzer Nachwuchs braucht am Wochenende Punkte

Erkelenz Beim Heimspieltag geht es für die Jugendteams des TV Erkelenz um wichtige Zähler auf dem Weg in den Handball auf Verbandsniveau. Die A-Jugend musste bereits eine empfindliche Pleite gegen Korschenbroich einstecken.

Die Nachwuchs-Handballteams aus Erkelenz kämpfen am Samstag beim großen Heimspieltag weiterhin darum, in der kommenden Saison Handball auf Verbandsniveau spielen zu dürfen. Die männliche B-Jugend des ETV muss punkten, um in die nächste Runde einzuziehen. Das haben die männliche C- und weibliche A-Jugend schon erreicht. Für sie geht es um die besseren Platzierungen.