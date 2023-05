Kein Patzer von Gartenstadt Meister-Überraschung des ASV Rurtal-Hückelhoven bleibt aus

Für Ligakonkurrent HSV Wegberg ging es am letzten Spieltag darum, den vierten Platz zu verteidigen. Trotz des kleinen Kaders spielte der HSV gegen den SV Straelen II eine gute erste Halbzeit, an dessen Ende eine 11:7-Führung stand. „Eine gute Deckungsarbeit und eine konsequente Chancenverwertung haben uns die verdiente Führung ermöglicht“, sagte Wegbergs Co-Spielertrainer Matthias Couson, der in der zweiten Halbzeit sah, wie Straelen aufholte und in der 41. Minute sogar mit 20:19 in Führung ging. Gerade die HSV-Abwehr stabilisierte sich in der Schlussphase wieder – eine komfortable 30:26-Führung war bis zur Schlussminute aber auf 30:29 geschrumpft. Regan Jones, mit neun Treffern bester HSV-Schütze, machte mit dem 31:29 aber den Deckel drauf. „Mit diesem schönen Auswärtserfolg hat eine gute Saison ein erfolgreiches Ende gefunden“, resümierte Couson.