Handball-Landesligist siegt 39:25 gegen Schlusslicht Beckrath

ASV mit Befreiungsschlag in zweiter Halbzeit

Hückelhoven Handball: Gegen den Tabellenletzten der Landesliga TV Beckrath haben die Rurtaler Anlaufschwierigkeiten.

Knapp eine Halbzeit lang brauchte Handball-Landesligist ASV Rurtal Hückelhoven, um im Nachholspiel gegen Schlusslicht TV Beckrath in Fahrt zu kommen. Am Ende feierte das Team von Jens Opitz nach zuvor zwei Unentschieden in Folge einen klaren 39:25-Sieg und klettert damit auf den vierten Tabellenrang.