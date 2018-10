Handball-Landesligist ASV Rurtal Hückelhoven trennt sich bom TV Krefeld-Oppum II 29:29

Unsanft gepackt: ASV-Spieler Philipp Schaffrath wird von seinem Gegenspieler am Trikot gepackt. . Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Hückelhoven Handball: Der Landesligist kommt gegen den TV Krefeld-Oppum II nicht über ein 29:29 hinaus.

ASV Rurtal Hückelhoven peilt dritten Sieg in Folge an

Beim nun schon dritten Unentschieden dieser Saison war der Gegner eigentlich schlagbar. Nach einem verschlafenen Start drehte der Gastgeber auf und führte mit fünf Toren. Doch statt weiter zu dominieren, ließ der ASV den Gegner herankommen. Der Halbzeitstand war wesentlich knapper, als er hätte sein müssen. In der zweiten Halbzeit legten die Rurtaler noch mal eine Schippe drauf, bauten die Führung aus, nur um den Gegner anschließend wieder herankommen zu lassen. „Nach einer Führung wird in der Abwehr einfach geschlafen und man verlässt sich nur noch auf den Angriff“, schimpft Trainer Jens Opitz. In den letzten Sekunden glich der Gast dann zum Unentschieden aus und ließ den ASV mit einem unguten Gefühl zurück. Es trafen: Werth (9), Venedey, Meschkorudni (je 7), Gerards (4), Borgmann (1), Kremer (1/1).