Kein Sieger beim 38:38 Spektakel-Remis in der Landesliga für ASV Rurtal-Hückelhoven

Dabei sah es am Anfang gar nicht nach so einem Torfestival aus. Mit dem 5:3 für den ASV nach zehn Minuten lief das Spiel in einem völlig normalen Rahmen an, nahm zur Pause dann aber schon etwas Fahrt auf. Über ein 13:8 ging Aufsteiger Hückelhoven mit einer 18:15-Führung in die Halbzeitpause. Mit ähnlichem Abstand, einer nun aber deutlich höheren Frequenz ging es in Durchgang zwei weiter. Zwischenzeitlich erspielten sich die Gastgeberinnen mit dem 25:20 ein kleines Polster.