Saisonfazit ASV Rurtal (Frauen) Zum Saisonende kommt das Glück unverhofft

„Gut war besonders der Saisonstart mit den zwei Siegen, da hat man gesehen, dass wir zu Recht in der Liga sind“, betont Alexander Falatik. Ein Unentschieden gegen die Landesligameister aus Oberhausen zeigte, dass Rurtal das Potenzial hat, auch mit vermeintlich sportlich stärkeren und besser aufgestellten Mannschaften mitzuhalten. Falatik erklärt, dass außerdem ein spürbarer spielerischer Fortschritt bei seiner Mannschaft stattgefunden habe – vor zwei Jahren hat der ASV noch in der Bezirksliga gespielt, der Erfolg in den vergangenen Jahren gibt ihnen, auch trotz der schlechten Landesligasaison, Recht. Zur Mitte der Rückrunde hat Alexander Falatik verkündet, dass er seinen Trainerposten nach Saisonende abgeben wird. Dies habe einen positiven Effekt gehabt: „Das Teamgefüge wurde wieder besser, am Ende hat es bei mir auch einfach an Energie gefehlt“, so Falatik. Eine Zäsur, die der Mannschaft für die kommende Saison in der Verbandsliga neuen Rückenwind bringen könnte.