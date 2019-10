Handball : Handballer des ASV Rurtal haben mit der Punktejagd begonnen

Kreis Heinsberg Handball: Nach einem schwachen Start in die Liga wollen die Rurtaler die verlorenen Punkte nun in anderen Spielen suchen.

Landesliga-Herren . Der Bann ist endlich gebrochen: Am vergangenen Wochenende hat der ASV Rurtal-Hückelhoven im Spiel gegen den HSV Rheydt endlich die ersten Punkte der Saison einfahren können. Auf diesem Erfolgserlebnis möchte Trainer Jens Opitz mit seinem Team natürlich aufbauen. Denn am Samstagabend steht das nächste schwere Spiel auf der Agenda. Dann trifft der ASV auf den TV Vorst.

Landesliga-Damen. Am Sonntagnachmittag treffen die Damen des TV Erkelenz auf die Reserve der HSG Hiesfeld/Aldenrade. Gerne würde der ETV an seinen Erfolg aus der Vorwoche anknüpfen und den nächsten Sieg einfahren. Gegen die gut in die Saison gestartete HSG, die drei von vier Spielen für sich entscheiden konnte, wird dies aber definitiv eine schwere Aufgabe.