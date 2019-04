40 Gegentreffer : ASV Rurtal geht in Süchteln unter

ASV Rurtal geht in Süchteln unter

Erkelenzer Land Ein Spiel zum Vergessen erlebten die Landesliga-Handballer des ASV Rurtal in Süchteln. Die Mannschaften auf HVN-Ebene beenden ihre Saison mit mehr oder weniger zufriedenstellenden Platzierungen.

Landesliga. ASV Süchteln - ASV Rurtal-Hückelhoven 40:21 (17:8). Zu wenig Einsatz zeigten die Spieler aus Hückelhoven. Hinzu kamen noch verletzungsbedingte Ausfälle, Abschlussschwäche und ein überlegener Gegner. So konnten die Gastgeber schalten und walten und zogen bereits ab der zehnten Minute ungefährdet davon. Trainer Jens Opitz erklärte die hohe Pleite: „Im Rahmen unserer Möglichkeiten war heute nicht mehr drin. Schade, dass wir das Spiel mit weiteren vier Verletzungen beenden mussten, somit erhöht sich die Anzahl auf sieben.“ Für Rurtal trafen: Meschkorudni (8/3), Schmitt, Kremer, Gerards (je 3), Venedey (2), Schaffrath, Reiling (je 1).

Jugend-HVN. Weibliche B-Jugend-Oberliga: TV Beyeröhde - TV Erkelenz 16:15 (9:9). Gut gelaunt starteten die Erkelenzerinnen in ihr letztes Saisonspiel und konnten sich auch gleich absetzen. Durch kleinere Fehler konnte der TV Beyeröhde aber wieder gleichziehen. In der zweiten Halbzeit hatten dann die Gastgeber das Zepter in der Hand. „Vielleicht sind wir zu spät wach geworden“, glaubte Trainerin Steffi Ritz. Ihr Team konnte nur noch auf ein Tor Rückstand verkürzen. Mit zwölf Siegen und zehn Niederlagen schafften die Mädels des ETV es auf den fünften Platz der Oberliga. Es trafen: Ritz (4/1), Röpert, Wolters, Ewers, Dick (je 2), Eyermanns, Esser, Stec (je 1).