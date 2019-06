HVN-Quali im Handball : Wegberger Mädels schaffen Einzug in die Oberliga

Wegberger Mädels schaffen Einzug in die Oberliga

Die B-Mädchen des HSV Wegberg (pinke Trikots) spielen in der kommenden Saison in der Oberliga (Archivfoto). Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Kreis Heinsberg Nach einem starken Qualifikationsturnier dürfen sich die B-Juniorinnen des HSV Wegberg auf die Oberliga freuen. Das ist auch weiterhin das Ziel des TV Erkelenz - der muss dafür im Juli allerdings „nachsitzen“.

Die Erkelenzer B-Jugend startete mit einem Unentschieden gegen den Wald-Merscheider TV (17:17). Das kostete am Ende den sicheren Platz. Gegen Süchteln verloren der ETV knapp mit 11:14. Ähnlich knapp war es gegen Friedrichsfeld (13:15), bevor ein 21:13 gegen Fortuna Düsseldorf folgte. Durch den vierten Platz hat der ETV nun am 7. Juli noch eine Chance, vor heimischer Kulisse in die Oberliga einzuziehen.