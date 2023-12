Durststrecke in der Oberliga HSV Wegberg verliert zu Hause gegen Kempen

In Sachen Tabellenplatz tun die Damen des ASV Rurtal-Hückelhoven es ihren Nachbarinnen aus Wegberg gleich: Auf Platz zehn rangiert der ASV in der Landesliga nach einer 34:20-Auswärtsniederlage in Bottrop. Bereits zur Halbzeit musste Rurtal einem 9:20-Rückstand hinnehmenlaufen und konnten auch in der zweiten Halbzeit nicht mehr in Schlagdistanz zum Gegner kommen. Die deutliche Pleite war bereits die sechste Niederlage im Saisonverlauf. Im kommenden Heimspiel am 9. Dezember steht das Spiel gegen den Tabellenzweiten der HSG VeRuKa an.