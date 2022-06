Saisonfazit HSV Wegberg : Unverhofft zum größten Erfolg der Vereinshistorie

Handball-Landesliga Die Damen des HSV Wegberg beenden die Saison nach starker Rückrunde auf Platz drei – und rücken als Aufsteiger in die Verbandsliga nach. Vor allem ein offensives Duo sorgte beim HSV für Furore.

Der HSV Wegberg hat in der abgelaufenen Saison alle Erwartungen übertroffen. Wurde am Anfang der Saison noch der Klassenerhalt ausgerufen, so steht nun fest: Der dritte Platz, den die Wegbergerinnen erreicht haben, reicht zum Aufstieg in die Verbandsliga. Normalerweise berechtigen nur die ersten beiden Plätze für den Aufstieg, weil aber durch ausbleibende Meldungen in den höheren Spielklassen ein weiterer Platz frei wurde, bekam der HSV das Angebot, den Gang in die sechsthöchste Spielklasse anzutreten. „Aufsteigen ist sehr viel schwieriger, als die Klasse zu halten. Deswegen habe ich gesagt: Wir versuchen es“, sagt Trainer Siegfried Wagner, der mit der Zusage den größten Erfolg der 48-jährigen Vereinsgeschichte klar machte.