Niederlage gegen Biefang HSV Wegberg schlägt sich achtbar gegen den Tabellenführer

Auch in der zweiten Halbzeit konnten die Wegberger Frauen das Spiel nicht an sich reißen – der TV Biefang konnte die Führung die komplette zweite Halbzeit über halten, ging allerdings nie mit über fünf Toren in Führung. Am Ende stand die 19:24-Niederlage für die Wegbergerinnen – ein durchaus achtbares Resultat für den Aufsteiger.