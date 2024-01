Hinrundenbilanz HSV Wegberg Mit limitierten Mitteln im Kampf um den Klassenverbleib

Eine neue Spielklasse bringt neue Herausforderungen mit sich. Das mussten auch die HSV-Frauen feststellen. Denn Fehler werden nun schneller bestraft. Ein Problem sei laut Wagner vor allem die Kondition in Verbindung mit den vielen Ausfällen innerhalb der Mannschaft. Teilweise sei es so, dass man kaum von der Bank wechseln könne und dementsprechend die Spielerinnen die gesamte Spielzeit durchspielen müssen. Es wundert daher nicht, dass der HSV insbesondere in den letzten zehn Minuten viele Spiele noch verlor – was ausschlaggebend für die eher durchwachsenen Ergebnisse in der Hinrunde ist. „Man muss teilweise gucken, dass man das Spiel mit einem Kader von acht Spielerinnen überlebt“, so Wagner. Außerdem komme dazu, dass das Spielsystem aus der Vorsaison in der Oberliga nicht mehr funktioniere. Man habe mitten in der Hinrunde das System umstellen müssen, ohne die dafür notwendige Trainingszeit von einigen Wochen gehabt zu haben. Einige Teams benutzen in der Oberliga zudem schon Videotechnik, um sich auf ihre Gegnerinnen einzustellen, auch hier müsse eine Umstellung hinsichtlich der Hilfsmittel stattfinden, um auf Dauer mithalten zu können, erklärt der Trainer der Wegbergerinnen. Mit 380 Gegentreffern stellt man die fünftschwächste Defensive.