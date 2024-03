Handball-Sammler vom Wochenende HSV Wegberg ist der Last-Minute-Gewinner

Den fünften Sieg in diesem Jahr fuhren etwa die Damen des HSV Wegberg am Sonntag mit einem knappen 26:25 gegen Gartenstadt ein. Gartenstadt machte es dem HSV dabei nicht gerade leicht: Zwar konnte sich der HSV in den ersten 17 Minuten eine 9:6-Führung erspielen, allerdings gelang den Krefelder Gästen bis zur Halbzeitpause die Wende. Mit einem 13:14-Halbzeitstand ging es in die Kabine. Gefehlt habe es in der ersten Halbzeit an Sicherheit im Angriff und in der Deckung, so Trainer Siegfried Wagner.