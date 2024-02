Handball-Vereine der Region im Überblick Der HSV Wegberg hat einen Erfolgslauf

Die Herren des ASV Rurtal haben am Samstag die Tabellenspitze mit einem knappen 24:22-Sieg gegen die zweite Mannschaft des HSV Rheydt verteidigt. Die beiden Mannschaften lieferten sich ein hart umkämpftes Duell. Der Underdog aus Rheydt startete mit drei Toren ins Spiel und konnte die Führung während der gesamten ersten Halbzeit beibehalten. Mit einem 10:12-Halbzeitstand aus Sicht von Rurtal ging es dann in die Pause. In der zweiten Halbzeit konnten die Hückelhovener immer wieder – erst zum 19:19 (48.), dann zum 20:20 (51.) und schließlich zum 21:21 (57.) – ausgleichen. In der Schlussphase gelang es dem ASV dann erstmalig in Führung zu gehen, und das Spiel schließlich für sich zu entscheiden.