So spielten die Handball-Teams im Kreis Heinsberg Der HSV Wegberg gewinnt das Topspiel in Solingen

In Wegberg gastierten am Sonntag die Tabellendritten aus Solingen. Mit einem 24:19-Heimsieg bewiesen die Wegbergerinnen ihr Können gegen eine Mannschaft aus dem oberen Tabellendrittel. Dass das Spiel kein Selbstläufer werden würde, war von vorneherein klar. Trainer Siegfried Wagner erklärte: „Solingen-Gräfrath stellt den besten Angriff der Liga. Wir wussten, dass es darauf ankommt, diesen Angriff gut unter Kontrolle zu bekommen.“ Der Start in das Spiel gelang den Wegbergerinnen dabei optimal: Mit fünf Toren und keinem Gegentor in den ersten fünf Spielminuten dominierten sie ihre Gegnerinnen aus Gräfrath. Einige technische Fehler und Fehlwürfe der Mannschaft von Siegfried Wagner sorgten dafür, dass Solingen kurz vor der Halbzeitpause auf einen 8:7-Zwischenstand verkürzen konnte, die Führung gaben die Wegbergerinnen allerdings nicht aus der Hand und gingen mit einem 10:8-Halbzeitergebnis in die Pause.