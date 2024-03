Handball-Vereine Kreis Heinsberg HSV Wegberg erleidet herbe Schlappe gegen Biefang

Einen knappen 33:32-Sieg hingegen durften die Herren des ASV Rurtal am Samstag gegen Welfia Mönchengladbach feiern. Direkt am Anfang des Spiels konnten die ASV-Handballer mit einem Treffer zum 2:1 (2.) gegen ihre Gäste aus Mönchengladbach in Führung gehen und diese in der gesamten ersten Halbzeit halten und ausbauen. Mit einem 19:13-Halbzeitstand gingen die Mannschaften in die Pause, die zweite Halbzeit hatte für beide Seiten noch einiges auf Lager: Zwar gelang es den Hückelhovenern die Führung die komplette Halbzeit über zu halten, die Gladbacher Gäste konnten allerdings gleich 19-fach in der zweiten Halbzeit punkten. Zehn Tore davon konnten die Gladbacher in den letzten zehn Minuten des Spiels werfen und sorgten damit bis zum Schlusspfiff für Spannung. Der hauchdünne Sieg sichert Rurtal auch weiterhin die Tabellenspitze der Bezirksoberliga.