HSV-Coach Sigfried Wagner nach Pleite „So schlecht habe ich uns lange nicht mehr gesehen“

Der HSV Wegberg behält in der Herren-Bezirksliga seine perfekte Bilanz und ist nach dem 31:24-Sieg gegen die Turnerschaft Lürrip II mit 8:0 Punkten weiterhin ganz oben mit dabei. Der HSV und die Reserve des SV Straelen sind die einzigen Teams, die alle bisherigen Spiele gewonnen haben. Die Damen des ASV Rurtal-Hückelhoven haben in der Landesliga derweil ihre zweite Niederlage hinnehmen müssen. Der ETB SW Essen sorgte in eigener Halle schnell für klare Verhältnisse (8:2 nach acht Minuten), der ASV kam bis zur Pause trotzdem auf 14:18 zurück. In Halbzeit zwei enteilte Essen über 25:15 (39.) zum 35:24-Endstand.