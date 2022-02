Handball : HSV Wegberg bietet Spitzenreiter lange Paroli

Die Damen des HSV Wegberg – hier mit Johanna Beutler beim Wurf – haben in der Landesliga nun zwei Pleiten in Serie kassiert. Foto: nipko

Handball Gegen den Tabellenführer VT Kempen halten die Damen des HSV Wegberg das Spiel lange offen. Für die Herren des TV Erkelenz gibt es hingegen eine deutliche Niederlage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Daniel Brickwedde

Für die Damen des HSV Wegberg stand am Wochenende zu Hause das Kräftemessen mit dem noch ungeschlagenen Spitzenreiter der Landesliga an, der VT Kempen. Laut HSV-Trainer Siegfried Wagner hatte sich seine Mannschaft viel vorgenommen für das Duell und konnte die Partie bis zur Halbzeit auch bemerkenswert ausgeglichen halten. Zwischenzeitlich lag Wegberg sogar mit 9:6 in Führung, Kempen ging erst nach 25 Minuten erstmals in Führung. Zur Halbzeit stand es 14:13 für die Gäste. Vor allem mit der konzentrierten Abwehr- und Deckungsarbeit zeigte sich Wagner zufrieden.

Doch in der 2. Halbzeit kippte das Spiel zugunsten des Spitzenreiters. „Unser Spielfluss war nicht mehr gegeben“, sagte Wagner. In den ersten zehn Minuten des zweiten Abschnitts erzielte seine Mannschaft nur drei Treffer – bezeichnenderweise alle per Siebenmeter. Kempen zog in dieser Phase auf 22:16 davon.

Positiv im Anschluss aus Sicht von Wagner: „Anders als in der Vorwoche haben wir dann den Faden wiedergefunden.“ So kam der HSV noch einmal zurück und lag drei Minuten vor dem Ende nur noch mit zwei Treffern in Rückstand. Doch das Spiel konnte Wegberg nicht mehr drehen: Am Ende stand ein 30:27-Erfolg für Kempen. Beste Werferin für den HSV war Johanna Beutler mit 13 Treffern.

„Kleinigkeiten haben das Spiel für Kempen entschieden, bei denen wir nicht trafen und Kempen glückliche Treffer erzielte. Insgesamt muss man beiden Mannschaften ein sehr gutes Ligaspiel bescheinigen – auch wenn wir letztendlich unglücklich ohne Punkt bleiben“, sagte Wagner. Nach zuvor sechs Siegen in Serie war es nun die zweite Niederlage in Folge für sein Team. In der Landesliga-Tabelle bleibt Wegberg auf Platz vier.

Ein Wochenende zum Vergessen erlebten die Bezirksliga-Mannschaften des TV Erkelenz. Die Damen verloren ihr Heimspiel am Sonntag mit 17:22 gegen den TV Anrath II. Eine Klatsche setze es zudem für die Herren beim 26:48 gegen die Reserve des HSV Rheydt. Für das Team von Sascha Greifendorf war es die fünfte Niederlage in Folge, seine Mannschaft kann sich weiterhin nicht aus dem Tabellenkeller absetzen. Mit vier Punkten steht der TV aber knapp über dem Strich, da die HG Kaarst bislang noch gar keinen Punkt geholt und die dritte Mannschaft von Korschenbroich sich zurückgezogen hat.