Tabellenspitze verteidigt Herren von Rurtal Hückelhoven setzen ihre Siegesserie fort

Auch der TV Erkelenz musste am Sonntag nach fünf Siegen in Folge eine 23:26-Niederlage gegen die Turnerschaft St. Tönis III hinnehmen. In einer umkämpften Partie lief Erkelenz in der ersten Halbzeit lange einem Rückstand hinterher, drehte das Spiel zur Halbzeit jedoch in einer 14:13-Führung. Doch am Ende stand die Niederlage.