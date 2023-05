Verein steht vor Doppelaufstieg Frauen von Rurtal-Hückelhoven feiern Aufstieg in die Landesliga

Für den ASV Rurtal-Hückelhoven bietet sich in dieser Saison eine ganz besondere Chance: Es könnte den Doppel-Aufstieg der Frauen und der Männer geben. Die ASV-Männer haben im Aufstiegsrennen der Bezirksliga am Wochenende allerdings erneut einen Dämpfer hinnehmen müssen und haben die Tabellenführung einmal mehr an den SSV Gartenstadt abgegeben. Vor anderthalb Wochen hatte der SSV gepatzt, jetzt war es der ASV: Bei Handball Oppum III kam Hückelhoven richtig gut ins Spiel und war nach einer Viertelstunde mit 8:3 davongezogen. Bis zur Halbzeitpause hatte Oppum das Spiel aber auf 15:14 gedreht. Am Ende stand eine 23:29-Niederlage für den ASV. Das Team von Trainer Damian Migdal ist damit wieder in der Verfolgerrolle, muss seine beiden letzten Spiele gewinnen und gleichzeitig auf einen Patzer des SSV Gartenstadt hoffen. Am Samstag trifft Rurtal nun auf den Tabellendritten, der Reserve des Turnerklubs Krefeld.