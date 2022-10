Als Aufsteiger in der Verbandsliga : HSV Wegberg setzt sich oben in der Tabelle fest

Johanna Beutler trifft für den HSV Wegberg. Foto: Nipko

Handball Die Frauen des HSV Wegberg gewinnen gegen SSG Wuppertal/HSV Wuppertal und feiern als Aufsteiger in der Verbandsliga den fünften Sieg im sechsten Spiel.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Bien

Die Damen des HSV Wegberg sind in der Verbandsliga weiterhin stark in Form: Der 29:23-Erfolg gegen die SSG Wuppertal/HSV Wuppertal war bereits der fünfte Sieg im sechsten Spiel für den Aufsteiger. Zu Beginn entwickelte sich eine enge Partie – auch, weil Wuppertal gleich zwei Spielerinnen aus dem torgefährlichen HSV-Rückraum in Manndeckung nahm. Nach einigen Minuten Eingewöhnungszeit und dank einer guten Abwehr erarbeiteten sich die Wegbergerinnen trotzdem eine 13:11-Führung zur Pause. „In der Halbzeitpause haben wir noch einige Details zur Taktik für die zweite Hälfte angepasst“, erklärte Trainer Siegfried Wagner.

Das zeige Wirkung: Im zweiten Durchgang legte der HSV einen Blitzstart hin – in nur neun Minuten war der Vorsprung auf sieben Tore angewachsen. In der Folge ließ Wegberg die Partie nicht mehr spannend werden und sammelte souverän die nächsten zwei Punkte ein.

„Am Ende gab es einen verdienten 29:23 Erfolg in einem temporeichen Spiel von beiden Seiten“, sagte Wagner, der mit seinem Team weiter auf dem zweiten Platz steht – punktgleich mit Spitzenreiter SV Wipperfürth.

Auf diesem zweiten Platz stehen auch die Herren des HSV in der Bezirksliga: Mit dem 30:27-Heimsieg gegen die dritte Mannschaft des ATV Biesel fuhr das Team von Trainer Dominik Heinen den fünften Sieg in Folge ein und ist mit nur zwei Unentschieden weiter ungeschlagen.

Dabei ging es gegen Biesel gar nicht so gut los: Nach zehn Minuten führte der Aufsteiger mit 6:3. Bis zur Pause drehte Wegberg das Spiel aber zum 17:14. Die Führung hielt – gerade wegen des stark spielenden Rückraums der Wegberger – bis zum Ende an. „Alles in allem war es ein verdienter Heimsieg“, sagte Co-Spielertrainer Matthias Couson.

Noch besser läuft es in der Liga nur für Lokalkonkurrent ASV Rurtal-Hückelhoven, der seine Ambitionen mit dem 35:19-Kantersieg gegen die Turnerschaft Lürrip eindrucksvoll unterstrich. Bereits zur Halbzeit war das Spiel beim 21:7 im Grunde schon entschieden.

Der TV Erkelenz war diese Woche gleich zweimal im Einsatz – wartet aber immer noch auf den ersten Sieg der Saison. Nach der 22:26-Niederlage gegen die Turnerschaft Grefrath II am Donnerstag war am Samstag der TV Aldekerk III zu Gast. Im ersten Durchgang gelang es keiner Mannschaft, sich richtig abzusetzen. Der TVE führte über weite Strecken, musste die Führung sechs Minuten vor der Pause aber abgeben. Nach 30 Minuten stand es 9:10. Im zweiten Spielabschnitt zogen die Gäste das Tempo an und vergrößerten den Abstand in 15 Minuten auf acht Tore. „Vorne fehlten uns die Optionen, hinten die Kraft“, sagte Trainer Sascha Greifendorf. So verlor Erkelenz letztlich klar mit 17:26.