Niederlage für Männer und Frauen Kein gutes Wochenende für den HSV Wegberg

Schon bevor der Begegnung an der holländischen Grenze startete, hatten sich die Chancen des HSV verschlechtert. Eine ganze Reihe von Ausfällen dünnten den Kader ordentlich aus, einer Verlegung stimmte der Gastgeber nicht zu. „So mussten wir mit zwei Aushilfen und vier angeschlagenen Spielern zum vermeintlichen Spitzenspiel antreten“, sagt Co-Spielertrainer Matthias Couson. Dass das gegen ein Topteam der Liga nicht reichen würde, zeigte sich schnell. Nach zehn Minuten war Straelen schon mit 8:3 davongezogen, bis zur Pause erhöhte sich der Abstand auf 17:7. „Es wurde schnell klar, dass es nur um Schadensbegrenzung gehen kann“, sagte Couson. Unter hitziger Kulisse ging es in Durchgang zwei im Grunde genauso weiter.: Über ein 15:30 nach 45 Minuten verlor Wegberg schließlich mit 20:39. „Jetzt gilt es in der Herbstpause zu neuen Kräften zu kommen und danach wieder voll anzugreifen“, sagte Couson, dessen Team am 17. Oktober wieder gefordert ist.