Handball : Handball: Endspurt für die Herren von ASV und HSV

Kreis Heinsberg Der ASV spielt in seinem vorletzten Spiel daheim gegen VT Kempen. Der HSV Wegberg tritt im Nachholspiel gegen den ASV Rurtal 2 an.

Landesliga Gegen VT Kempen muss der ASV punkten und zwar mit einer ansehnlichen Leistung, damit er die letzten beiden Spiele wieder gutmachen kann. Die Kempener stehen als zweiter Absteiger fest, doch kann der ASV mit Schützenhilfe auf den fünften Platz klettern. Emotional wird es ebenfalls, da es das letzte Heimspiel für Tobias Kremer ist, der ab nächster Saison in den Trainerstab aufrücken möchte. Er spielte 22 Jahre beim ASV. Anpfiff ist Samstag um 20 Uhr in der Callstraße.

Bezirksliga Die Reserve des ASV erwartet den HSV Wegberg zum Nachholspiel. Punktlos steht der ASV auf dem letzten Platz, der Abstieg war für ihn von Anfang an kaum abzuwenden. Der HSV hat noch vier Spiele und steht auf dem fünften Platz mit Aussichten auf den dritten. Der HSV möchte das Derby unbedingt gewinnen. Anpfiff ist Samstag um 18 Uhr in der Callstraße.