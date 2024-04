Coup in der Bezirksoberliga Der ASV Rurtal macht den Aufstieg perfekt

Ein wenig turbulenter ist es derweil in der ersten Oberligasaison der Damen des HSV Wegberg. Nach einer Niederlage gegen die Düsseldorfer Fortunen ließen die Wegbergerinnen auch am Samstag mit einer 20:27-Auswärtsniederlage in Kempen wieder einmal zwei Punkte auf der Strecke. HSV kennt die VT Kempen schon seit Jahren und konnte sich dementsprechend gut auf den Gegner einstellen, so Trainer Siegfried Wagner. Doch es half nicht: mit einem 14:8-Zwischenstand für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause.