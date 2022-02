Handball aus der Region : Der gute Lauf der Wegberger Damen ist gestoppt

Handball In der Landesliga kassiert die Mannschaft von Trainer Siegfried Wagner nach sechs Siegen in Serie gegen den ASV Süchteln wieder eine Niederlage. Auch die Bezirksliga-Herren des TV Erkelenz verlieren.

Die Männer des TV Erkelenz konnten ihre Bezirksligapartie jedoch austragen. Mit dem TV Beckrath wartete am Samstag einer der Aufstiegsfavoriten auf das Team von Sascha Greifendorf. Auch an anderer Stelle waren die Vorzeichen für den TVE alles andere als rosig: Mit nur zwei Feldspielern auf der Bank war der Kader dünn besetzt. Trotzdem kam Erkelenz gut in die Partie und konnte den Gastgebern lange Zeit Paroli bieten. Erst nach 23 Minuten ging der Favorit erstmals in Führung. In der zweiten Halbzeit zog Beckrath dann etwas davon – gerade offensiv fand Erkelenz seltener Lösungen als noch im ersten Durchgang.

In der Landesliga der Damen war der HSV Wegberg im Einsatz. Mit zuletzt sechs Siegen in Serie ging die Mannschaft von Siegfried Wagner mit viel Selbstvertrauen in das Duell gegen den ASV Süchteln. Der Start lief allerdings nicht wie geplant: Die Gastgeber überraschten den HSV mit einer offensiven Deckung, mit der Wegberg zunächst nicht zurechtkam. Süchteln erspielte sich so schnell eine 6:2-Führung. Erst als Wagner nachjustierte kamen die Gäste besser in die Begegnung. Trotzdem lief es gerade offensiv nicht rund: Neben vieler vergebener freier Würfe scheiterten die Wegbergerinnen gleich viermal von der Siebenmeter-Linie. So stand zur Halbzeit ein Drei-Tore-Rückstand.