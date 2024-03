Die Lage bei den Handball-Teams der Region ASV Rurtal greift nach Aufstieg

Weniger zu feiern gab es indessen bei den Handballerinnen vom ASV Rurtal-Hückelhoven: Das Samstagsspiel gegen die HSG Haldern-Mehrhoog-Isselburg aus Bocholt endete mit einer 21:25-Heimniederlage für den ASV. In diesem Jahr konnten sich die Damen des ASV erst einen von 14 möglichen Punkten erspielen, ein Unentschieden gegen Essen. Auch im Spiel am Samstag gelang es den Handballerinnen aus der Zechenstadt nicht, in Führung zu gehen oder auszugleichen. In der nächsten Woche sind die Damen der vierten Mannschaft des HSV Überruhr, die akut in Abstiegsnot sind, in Hückelhoven zu Gast.