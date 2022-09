Neue Ligen, neue Gegner, neue Ziele : Das ändert sich für die Handball-Team der Region

Die Damen des ASV Rurtal-Hückelhoven gehen in der neuen Bezirksoberliga an den Start. Foto: Nipko

Handball Der Auftakt in die Handball-Saison bringt für die Teams der Region allerlei Neuheiten mit sich. Zum einen kommen in vielen Ligen spielstarke Teams aus dem Krefelder Grenzland hinzu, zum anderen haben sich auch einige Personalien verschoben.

Am Wochenende beginnt für die Handballer in der Region die neue Saison. Im Herrenbereich hat sich die Ligenstruktur etwas verändert – so wie es im Damenbereich schon vor der letzten Saison passiert ist. Auf Kreisebene haben sich der Handballkreis Mönchengladbach und selbiger von Krefeld-Grenzland zusammengeschlossen. Dadurch entsteht zwischen der Bezirks- und der Landesliga eine neue Spielklasse: die Bezirksoberliga. Zunächst ist kein lokales Herren-Team in der neuen Liga vertreten. Neben den Damen des HSV Wegberg – die mit dem Verbandsliga-Aufstieg den größten Erfolg der Vereinsgeschichte klar machten – sind die Damen des ASV Rurtal-Hückelhoven in die Bezirksoberliga aufgestiegen. Die verbleibenden Teams starten in der gleichen Liga, wie im Vorjahr. Die Zielsetzungen sehen dabei zum Teil sehr verschieden aus.

HSV Wegberg Herren Die Bezirksliga beendete der HSV im vergangenen Jahr auf dem achten Platz. In der neuen Saison geht es also wieder in derselben Spielklasse an den Start – indes mit veränderter Trainerkonstellation. Dominik Heinen – ehemals Co-Spielertrainer – wird Trainer, der bisherige Spielertrainer Matthias Couson wird zum Co-Spielertrainer. Couson schätzt den Krefelder Handballkreis stärker ein, auch deswegen formulierte er nach der abgelaufenen Saison eine eher zurückhaltende Zielsetzung: „Wenn wir nächstes Jahr auf einem Nicht-Abstiegsplatz landen, können wir sehr zufrieden sein. Das wird eine andere Hausnummer, wir haben viel Respekt vor der neuen Aufgabe.“ Zum Auftakt gibt es direkt das Derby mit dem ASV Rurtal-Hückelhoven.

ASV Rurtal-Hückelhoven Damen Etwas unverhofft sind die ASV-Damen in die Bezirksoberliga aufgestiegen, davon wusste selbst Trainer Alexander Falatik lange nichts: „Wir haben es tatsächlich erst erfahren, als die Spielpläne draußen waren.“ Weil sich oben etwas verschoben hat, rückten die Rurtalerinnen nach. Eine große Feier fiel wegen der Kurzfristigkeit aus, zusätzlich ist der Kader jetzt im Grunde zu groß – wäre die Nachricht früher übermittelt worden, wäre der ASV mit einer zweiten Damenmannschaft an den Start gegangen. Trotzdem ist der Aufstieg ohne Frage ein großer Erfolg. Verstecken will sich der Aufsteiger trotzdem nicht: „Wir wollen die oberen drei ärgern und uns dahinter platzieren“, erklärt Falatik. Der erste Auftritt in der neuen Spielklasse ist am 10. September beim TV Korschenbroich.

TV Erkelenz Herren Der TV Erkelenz ist schon Mitte Juni – also durchaus früh – in die Vorbereitung gestartet. Nach dem relativ knappen Klassenerhalt im vergangenen Jahr soll es in dieser Bezirksliga-Saison besser laufen. Einfacher wird es wegen der neu dazugekommenen Krefelder Mannschaften allerdings mit Sicherheit nicht. „Die neuen Mannschaften werden sehr spielstark sein“, warnte Trainer Sascha Greifendorf schon kurz nach der abgelaufenen Saison. Trotz einiger Veränderungen im Kader wird sich der TVE im Vergleich zur abgelaufenen Saison steigern müssen. Am Sonntag geht es zum Turnklub Krefeld II – auf dem Papier eine der leichteren Aufgaben.

ASV Rurtal-Hückelhoven Herren Das Team von Trainer Damijan Migdal wäre beinahe ein Teil der neu geschaffenen Bezirksoberliga gewesen – letztlich fehlten nur zwei Punkte. Entsprechend ist der Blick in der kommenden Saison auf die oberen Plätze gerichtet. „Der Aufstieg ist möglich. Die Krefelder Mannschaften sind stark, zumindest wollen wir aber in die Top-3“, sagte Migdal. Das Lokalderby mit dem HSV Wegberg wird der erste Gradmesser.