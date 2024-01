Rurtal-Handballer in der Krise Handball-Krimi in Hückelhoven mit unglücklichem Ausgang

Mit drei Siegen in drei Spielen sind die Herren des HSV Wegberg perfekt ins neue Jahr gestartet. Der 26:22-Auswärtssieg gegen die zweite Mannschaft des ASV Süchteln beschert den Wegbergern zwei wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze. In der ersten Halbzeit lieferten die Wegberger sich ein hart umkämpftes Duell mit Süchteln: Immer wieder geriet man in Rückstand gegen den kämpferisch starken Tabellensechsten. Mit einem 12:12-Punktestand ging es dann in die Halbzeitpause. In den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit konnten die Wegberger mit 14:18 in Führung gehen. In der letzen Viertelstunde ging es dann noch einmal heiß her: Die Süchtelner konnten erst zum 19:19 (50. Minute) und anschließend erneut zum 20:20 (51.) ausgleichen. Dann packte die Wegberger Mannschaft der Kampfgeist und sie zogen auf vier Punkte Vorsprung davon. Mit drei Punkten Rückstand auf den Tabellenersten aus Straelen stehen die Herren des HSV jetzt auf dem zweiten Tabellenplatz der Bezirksliga.