Handball in der Region HSV-Damen setzen Serie fort, ASV-Herren patzen im Topspiel

In der ersten Halbzeit der Partie lieferten die beiden Mannschaften sich zunächst ein hart umkämpftes Duell. Insbesondere der Gegner schlug zu Beginn ein sehr hohes Tempo an. Dies sei vor allem ausschlaggebend dafür gewesen, dass man in der ersten Halbzeit nicht die angestrebte Leistung im Rückraum erbringen konnte, so HSV-Trainer Wagner.