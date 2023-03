Pleite im Spitzenspiel gegen Gartenstadt Rückschlag im Aufstiegsrennen für ASV Rurtal-Hückelhoven

Der ASV Rurtal-Hückelhoven hat im Aufstiegskampf der Bezirksliga einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen müssen. Zur ungewohnten Anwurfzeit am Mittwochabend stand das absolute Topspiel der Liga an. Der ASV Rurtal-Hückelhoven war als Tabellenführer beim einen Punkt entfernten Tabellenzweiten SSV Gartenstadt zu Gast und unterlag am Ende mit 17:24.