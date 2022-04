Handballer schlagen das Schlusslicht 29:24 : TV Erkelenz feiert Klassenerhalt in der Bezirksliga

Handball-Bezirksliga Der TV Erkelenz schlägt Abstiegskonkurrent HG Kaarst/Büttgen II nach anfänglichen Schwierigkeiten deutlich mit 29:24 und sichert sich damit den Klassenerhalt in der Bezirksliga.

Obwohl nur ein Tabellenplatz zwischen den beiden Teams lag, ging der TVE als Favorit in die Begegnung – schließlich hat die HG diese Saison noch keinen Punkt einfahren können. Auch im Hinspiel war die Sache klar: Im Januar siegte Erkelenz deutlich mit 32:20. Dass das Spiel dieses Mal etwas knapper werden würde, zeichnete sich relativ schnell ab. „Wir haben uns schwergetan“, sagte Trainer Greifendorf. Kaarst/Büttgen hielt dagegen und ließ Erkelenz nicht davonziehen. Aus einem 3:5 machten die Gastgeber ein 5:5, das 5:7 konterten sie wieder zu einem 7:7 nach zwölf Minuten – dem TV gelang es nicht, sich abzusetzen. Zur Pause stand sogar ein Rückstand für das Greifendorf-Team auf der Anzeigetafel. „Offensiv haben wir gut gespielt, defensiv haben wir aber keinen Zugriff bekommen“, analysierte Greifendorf, der trotzdem keine Sorgen hatte, das Spiel zu verlieren: „Wir hatten in der Kabine die Stimmung, dass wir auf jeden Fall gewinnen, wenn wir defensiv besser stehen.“

Der Trainer schien in der Pause die richtigen Worte gefunden zu haben, denn der TVE kam mit einem ganz anderen Gesicht aus der Pause. Aus dem 13:14-Rückstand machten die Erkelenzer innerhalb von 14 Minuten eine 23:15-Führung und sorgten so schon für eine kleine Vorentscheidung. „Wir haben die Abwehr zusammenbekommen und vorne weiter kontinuierlich getroffen. Dann konnte ich am Ende Einsatzzeiten verteilen“, erklärte Greifendorf. Die Zweitvertretung aus Kaarst/Büttgen zog noch einmal an und verkürzte zehn Minuten vor Schluss auf 20:24. Gerade noch rechtzeitig bevor etwas anbrennen konnte, legten die Blau-Roten den Schalter wieder um und gewannen letztlich ungefährdet auswärts mit 29:24. „Jetzt ist der Klassenerhalt geschafft. In den letzten Spielen wollen wir gesund durchkommen und uns vielleicht noch einen Platz nach oben schieben“, sagte Greifendorf.