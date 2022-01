Hinrundenfazit ASV Rurtal Hückelhoven : Trotz Personalnot auf Kurs

Handball-Bezirksliga Zeitweise standen Trainer Damian Migdal nur acht Spieler zur Verfügung. Dennoch ist er mit dem Erreichten zufrieden: Ein Platz im Mittelfeld. Für die Rückrunde hofft er trotzdem auf mehr einsatzfähige Spieler.

Trotz der Steigerung in der Defensive bleibt die Abwehr die erste Baustelle. Auch im Ausdauerbereich sieht Migdal Steigerungsbedarf – was allerdings auch dem kleinen Kader geschuldet ist. Deswegen wird es wichtig sein, den Kader wieder breiter aufzustellen. „Wenn wir in diesem Bereich wieder mehr Unterstützung hätten, wäre ich zufrieden“, sagt Migdal.

Bis zum ersten Ligaspiel sollen noch ein oder zwei Testspiele absolviert werden. Im Training wird es dazu verstärkt um die Kondition gehen. In der Liga geht es am 15. Januar gegen den Tabellenführer ATV Biesel II weiter. Trotz der Außenseiterrolle will Migdal das Spiel nicht abschreiben: „Das wird schwer, aber wir wollen die Punkte natürlich nicht abgeben. In eigener Halle könnten uns die Zuschauer auch weiterhelfen – falls die Regeln es zulassen.“