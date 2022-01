Hinrundenfazit HSV Wegberg : Einige Erkenntnisse – trotz weniger Spiele

Handball-Bezirksliga Coronabedingt hat das Team von Trainer Matthias Couson erst fünf Partien bestritten, die haben aber einiges gezeigt. Luft nach oben ist vor allem im Angriff.

Der HSV Wegberg hat bisher fünf Partien gespielt und dabei zwei Siege eingefahren. Der Saisonstart lief für die Wegberger mit zwei Siegen aus drei Spielen glatt, im November setzte es dann allerdings zwei Derbyniederlagen gegen den TV Erkelenz und den ASV Rurtal-Hückelhoven. Gerade die knappen Niederlagen gegen Erkelenz und die HSG Wickrath ärgern Trainer Matthias Couson: „Zwei unnötige Niederlagen, ein unerwarteter Sieg – insofern sind wir ein bisschen hinter unseren eigenen Erwartungen.“ Mit erst fünf gespielten Partien hat der HSV etwas Rückstand zum Rest der Liga. Das hängt mit einer bewussten Entscheidung der Mannschaft zusammen: „Wir haben für uns gesagt, dass wir in der vierten Coronawelle so kurz vor der Weihnachtszeit nicht spielen wollen – gerade weil es bei unserer Sportart sehr viel Kontakt in einem geschlossenen Raum gibt“, erklärt Couson, der sich in dieser Thematik mehr Initiative von offizieller Seite gewünscht hätte. Den Trainingsbetrieb hielt der HSV im Dezember aufrecht. „Eine geschlossene Trainingsgruppe hielten wir im Gegensatz zu den ständig wechselnden Fremdkontakten für verantwortbar“, begründet Couson.