Saisonfazit ASV Rurtal-Hückelhoven : Nach einem Entwicklungsjahr soll nächste Saison der Aufstieg folgen

Annika Zimmermanns (M.) vom ASV Rurtal-Hückelhoven, im Duell mit dem HSV Wegberg II. Foto: Nipko

Handball-Bezirksliga Nach einer starken Bezirksliga-Saison mit den Damen des ASV Rurtal-Hückelhoven peilt Coach Alexander Falatik in der kommenden Saison den großen Wurf an. Ein Blick auf die abgelaufene Spielzeit beweist, dass dieses Ziel durchaus realistisch ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Bien

Die Damen des ASV Rurtal-Hückelhoven haben in der abgelaufenen Bezirksliga-Saison überzeugt. 14 Siege in 18 Spielen bedeuten die Vize-Meisterschaft für das Team von Trainer Alexander Falatik, der die Latte für die neue Saison hoch ansetzt: Dann soll der Aufstieg in die Bezirksoberliga gelingen.

So lief die Rückrunde

Die ASV-Damen haben beinahe eine perfekte Rückrunde gespielt – einzig das Derby gegen den TV Erkelenz verloren die Hückelhoverinnen. „Es hatte sich abgezeichnet, dass wir in der Lage sind, gegen jeden Gegner zu gewinnen – von daher bin ich auf jeden Fall zufrieden. Es ist natürlich ärgerlich, dass wir in der Hinrunde und gegen Erkelenz Punkte haben liegen lassen“, erklärt Falatik, der den Blick schon auf die kommende Saison richtet: „Dann war dieses Jahr für die Entwicklung und nächstes Jahr kann man den Aufstieg angreifen.“

Das war gut in dieser Saison

Gerade im zweiten Saisonabschnitt war der ASV sehr konstant – vor allem der knappe 21:20-Erfolg gegen Meister VT Kempen II unterstreicht das. Auch spielerisch steigerte sich die Mannschaft im Laufe der Saison. „Wir haben unser Spiel viel ansehnlicher gemacht, es wird vorne viel mehr gespielt. Es sind selten nur Einzelaktionen, die bei uns zum Erfolg führen“, sagt Falatik.

Das war nicht so gut in der Saison

Besonders viel machten die Rurtalerinnen nicht falsch in dieser Spielzeit. Einzig Ausrutscher wie gegen Außenseiter Erkelenz sollten sich in der kommenden Saison nicht wiederholen. „Wir müssen die Spiele zu Ende bringen und uns nicht davon beeinflussen lassen, wenn es mal zwei, drei Angriffe nicht läuft“, betont Falatik. Außerdem könnte die Chancenverwertung noch etwas verbessert werden. „Die Trefferquote muss erhöht werden“, sagt der ASV-Trainer.

Die Spielerin der Saison

Torhüterin Joana Henssen war in dieser Saison eine der Erfolgsgarantinnen. Gleich sieben Mal kassierte sie weniger als 15 Gegentore, zweimal sogar nur neun. „Sie ist wohl die beste Torhüterin im Handballkreis. Sie hat uns das ein oder andere Mal gerettet“, lobt Falatik.