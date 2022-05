ASV Rurtal-Hückelhoven schlägt den Spitzenreiter : Das Zünglein an der Waage im Aufstiegsrennen

Der ASV Rurtal-Hückelhoven hat in das Aufstiegsrennen der Bezirksliga eingegriffen. Foto: Nipko

Handball Der ASV Rurtal-Hückelhoven hat mit einem 39:26-Kantersieg über Bezirksliga-Spitzenreiter das Aufstiegsrennen durcheinander gewirbelt. Die Damen des HSV Wegberg feierten gleich zwei Erfolge am Wochenende.

Die Teams aus der Region haben das Aufstiegsrennen in der Handball-Bezirksliga am Wochenende ordentlich durcheinander gewürfelt. Hauptverantwortlich dafür war der ASV Rurtal-Hückelhoven, der am Samstag Aufstiegsaspirant Welfia Mönchengladbach mit einem 39:26-Kantersieg nach Hause geschickt hat und die Mönchengladbacher damit nur noch minimale Aufstiegschancen haben.

Das Team von Trainer Damijan Migdal legte direkt furios los und überrollte den Favoriten mit einem 5:0-Lauf. Nach einer frühen Auszeit des Gästetrainers konnte der ASV zwar nicht davonziehen, ließ die Führung aber zumindest nicht kleiner werden. Zur Pause stand ein 20:14 für die Rurtaler. Wie im ersten Durchgang gehörte auch die Anfangsphase der zweiten Halbzeit den Gastgebern. In den ersten sieben Minuten nach der Pause wuchs der Vorsprung auf 26:14 – mehr als 20 Minuten vor dem Ende im Grunde schon die Vorentscheidung. Die 40-Tore-Marke verpasste das Migdal-Team am Ende nur knapp.

Von dem überraschend hohen Erfolg des ASV profitierte am Sonntag dann der Gegner von Lokalkonkurrent HSV Wegberg. Der ATV Biesel II setzte sich klar mit 33:22 gegen das Team von Matthias Couson durch und hat als Tabellenführer nun etwas Vorsprung auf Verfolger Welfia. Nachdem sich die Anfangsphase noch recht ausgeglichen gestaltete, zog Biesel in der Mitte der ersten Halbzeit davon. Nach 21 Minuten stand ein 5:10 aus Sicht des HSV. Gerade im Abschluss war Wegberg nicht souverän genug. „Eine teilweise sehr fahrlässige Chancenverwertung verhinderte, dass wir Biesel hätten ärgern können“, sagte Trainer Couson. In der Folge gelang es den Gastgebern nicht mehr, das Spiel spannend zu machen. Trotz zwölf Treffern von Marcel Wilde gab es am Ende eine klare Elf-Tore-Niederlage.

Die Damen des HSV Wegberg mussten am Wochenende gleich zweimal in der Landesliga ran – und durfte schlussendlich einen Doppelerfolg feiern. Am Freitag legte das Team von Siegfried Wagner mit einem 37:33-Erfolg gegen die HSG VeRuKa vor. „Es war ein offenes Spiel, in dem man nur ein Tor mehr werfen wollte als der Gegner. Am Ende haben wir die Erkenntnis, dass man ein Spiel auch ohne Defensivleistung gewinnen kann“, sagte Wagner.