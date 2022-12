ASV Rurtal-Hückelhoven dominiert die Bezirksliga Mit der Souveränität eines Spitzenreiters

„Die zweite Halbzeit begann für uns wie geplant. Wir konnten den Gegner durch gute Abwehrarbeit zu Fehlern zwingen, kamen besser ins Tempospiel und konnten unsere Führung so ausbauen“, sagte Co-Spielertrainer Matthias Couson. Im Grunde konnte bei diesem deutlichen Vorsprung nicht mehr viel anbrennen – eng wurde es trotzdem noch einmal. Wegberg brach offensiv ein, erzielte in den letzten 14 Minuten nur noch drei Tore und lud den Turnklub so ein. Der HSV hatte am Ende das Quäntchen Glück und landete mit dem 28:27-Sieg eine Punktlandung.