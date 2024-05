Saison als Erster beendet Der ASV Rurtal geht als Meister in die Verbandsliga

„Ich denke von Platz eins bis Platz sechs ist alles möglich“, sagte Damian Migdal, der Trainer des ASV Rurtal, zum Ende der Hinrunde der nun beendeten Saison. Mit einem 23:18-Sieg gegen die HSG Krefeld Fischeln/Hüls am vergangenen Samstag ist die Saison für die ASV-Handballer nun perfekt: als Meister der Bezirksoberliga steigt die Mannschaft von Damian Migdal in die Verbandsliga auf. Im letzten Saisonspiel ging es dabei nur noch um den Meistertitel, der Aufstieg stand schon in der letzten Woche fest. Dabei starteten die Hückelhovener ganz und gar nicht meisterlich in die Partie gegen den Tabellenneunten aus Krefeld: fünf Gegentore, ohne selbst punkten zu können in den ersten gut sieben Spielminuten – das konnten die Aufsteiger nicht auf sich sitzen lassen. Vor dem Pausenpfiff gelang es den Herren des ASV dann noch, das Spiel zu einem 10:9-Halbzeitergebnis zu drehen. In Halbzeit gab es 13 weitere Treffer und somit den insgesamt 21. Sieg der Saison für Rurtal.