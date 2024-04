Amateurhandball in der Region Fast am Ziel: ASV Rurtal vor Landesliga-Aufstieg

Mit einem 19:16-Auswärtssieg gegen TV Anrath II haben die Herren des ASV Rurtal ihre Siegesserie von vor der Osterpause fortgesetzt. Die Hückelhovener kamen stark in die Partie und verzeichneten nach acht Minuten bereits fünf Tore, ohne ein Gegentor zu kassieren. In die Pause ging es mit einem deutlichen, aber verdienten 11:5-Zwischenstand. In der zweiten Halbzeit verkürzte der TV Anrath den Vorsprung des ASV zwar immer mal wieder, allerdings hielten die Hückelhovener stets einen Drei-Punkte-Vorsprung. Mit weiteren zwei Punkten im Gepäck steht der ASV noch immer an der Tabellenspitze der Bezirksoberliga, mit einem Heimsieg gegen den TV Vorst am nächsten Samstag ist der Aufstieg in die Landesliga perfekt.