Handball: ASV Rurtal Hückelhoven will sich beim TV Krefeld-Oppum revanchieren.

Erkelenzer Land Handball: Nur Landesligist ASV Rurtal Hückelhoven bestreitet an diesem Wochenende noch ein Spiel.

Während die Jugend- und die Bezirksligateams an diesem Wochenende bereits pausieren, muss der ASV in der Landesliga nochmal ran. Wegberger Herren kassieren deutliche Niederlage im Nachholspiel.

Landesliga. Heute Abend spielt der ASV Rurtal Hückelhoven gegen die Reserve des TV Krefeld-Oppum. Die letzten Begegnungen verliefen stets zugunsten des Gastes, doch wollen die Rurtaler dieses Mal die Oberhand behalten. Nachdem es in der vergangenen Woche nur einen Punkt gab und dieser mehr oder weniger erst in den letzten Minuten erkämpft wurde, wollen die Gastgeber nun von der ersten Minute an das Geschehen auf dem Platz bestimmen. Das letzte Spiel vor den Herbstferien wird in der Halle an der Callstraße ab 18 Uhr ausgetragen.