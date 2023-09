Zwei Siege nach Aufstieg ASV Rurtal-Hückelhoven und HSV Wegberg vergolden den Saisonstart

Über ein 6:4 (15.) führte der HSV dann mit 10:6 (20.) – und machte es in der Schlussphase der ersten Halbzeit dann schon richtig deutlich. Gerade Johanna Beutler – mit 13 Toren am Ende beste Werferin – kam im ersten Spielabschnitt immer wieder zu Toren. Duisburg gelang nur noch ein weiterer Treffer, Wegberg machte unterdessen offensiv einfach weiter und ging mit einem 15:7 in den zweiten Durchgang. Einen Kritikpunkt brachte Wagner aber doch noch an: „Trotzdem war die Chancenverwertung nicht gut, was man doch bemängeln muss.“