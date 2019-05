Handball : Klare Niederlage zum Saisonende

Erkelenzer Land Handball: Mit dezimiertem Kader war für Landesligist ASV Rurtal Hückelhoven nichts zu holen.

Jugend, HVN-Qualifikation, Jungen. TV Korschenbroich B – TV Erkelenz 1860 B 48:11 (22:4). Es trafen: Baues (4), Lehmann (3), Sagat, Rosner, Landmesser (je 1), Lohkamp (1/1). Am Donnerstag spielen die Jungen dann ihr zweites Spiel in Erkelenz um 18.30 Uhr gegen den TV 1848 Mönchengladbach in der Halle am Salierring. – Am Mittwochabend spielt die männliche C-Jugend des ETV ihr erstes Qualispiel in Biesel.

Jugend, HVN-Qualifikation, Mädchen. Die A-Jugend des ETV tritt am Dienstag um 19 Uhr zu Hause am Salierring gegen den ATV Biesel an. – Die Wegberger A-Jugend spielt tags drauf ebenfalls gegen Biesel, Halle Maaseiker Straße 47, 20 Uhr. – ATV Biesel B – TV Erkelenz 1860 B 17:35 (9:19). Es trafen: Ritz (12), Dick (8), Esser (4), Eyermanns (3), Ritz (3/1), Stec (2), Röpert, Kaiser, Ewers (je 1). – ATV Biesel C – TV Erkelenz 1860 C 7:36 (1:14). Es trafen: Ritz (14/1), Brands (6), Böcker (4), Kuylaars, Schiffer (je 3), Braun, Groob (je 2), Rahmen, Schrammen (je 1). Die C-Jugend tritt erneut am Donnerstagabend gegen Welfia Mönchengladbach an.