Fazit zum Start der Handballsaison : ASV Rurtal-Hückelhoven oben auf, TV Erkelenz hinten dran

Die Herren vom ASV Rurtal-Hückelhoven stehen an der Tabellenspitze der Bezirksiga. Foto: Nipko

Handball Die kurze Herbstpause in den Handball-Ligen gibt Zeit für eine erste Bestandsaufnahme: Wie ist der Saisonstart für die Heinsberger Handballvereine gelaufen? Wer schlägt sich wacker, wer befindet sich in der Krise?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Niklas Bien

Seit etwas mehr als einem Monat läuft für die Saison für die Heinsberger Teams in der Bezirksliga oder der Bezirksoberliga. Nun steht die kurze Herbstpause an. Zeit auf den Saisonstart der Mannschaften zurückzublicken – dieser fällt bei den Vereinen sehr unterschiedlich aus.

Damen ASV Rurtal-Hückelhoven Der ASV startete als Aufsteiger in die Bezirksoberliga – und setzte sich dort sogleich ambitionierte Ziele. „Wir haben von vornherein gesagt, dass wir ins obere Mittelfeld wollen“, sagt Trainer Alexander Falatik. Der klar anvisierte Auftaktsieg gegen den TV Korschenbroich fiel zunächst mit 31:29 etwas knapper als gedacht aus. Das zweite Saisonspiel gegen den Vorjahresdritten, der Turnerschaft Grefrath, verlor der ASV nur mit 24:25 – für den Trainer ein gutes Zeichen. „Das bestätigt uns, dass wir die Teams, die letztes Jahr oben waren, ärgern können“, sagt Falatik. Dass das Niveau der Liga nach dem Aufstieg höher ist, ist dabei klar. „Man muss jedes Spiel von Anfang an da sein. Wir können hier nicht mehr sagen, dass wir mit 80 Prozent ein Spiel gewinnen können“, erklärt Falatik.

Damen TV Erkelenz Die Frauen des TVE befinden sich abermals in einem Umbruch. Neben den Veränderungen im Kader gab es vor der Saison auch einen Wechsel auf der Trainerbank. Eine Einschätzung, wie gut die Zusammenarbeit mit dem neuen Coach Clemens Görgemanns bisher funktioniert, fällt schwer – erst ein Spiel absolvierten die Erkelenzerinnen bisher in der Bezirksliga. Dass es keine einfache Saison werden wird, lässt sich aber bereits ablesen: Gegen den SV Straelen III gab es eine 12:30-Klatsche. Straelen gehört wohl zu den stärksten Gegnern der Liga, gegen den Rheydter TV II gewann der SV mit 17 Toren Vorsprung. Genau gegen Rheydt steht am 22. Oktober das nächste Spiel für Erkelenz an – das könnte für die Mannschaft ein erster Gradmesser werden.

Herren TV Erkelenz Dem TVE machte gerade die dünne Personaldecke in der Bezirksliga immer wieder zu schaffen. Zweimal reiste Erkelenz nur mit sieben, einmal mit acht Feldspielern an. Entsprechend setzte es zu Beginn eine deutliche 14:32-Niederlage gegen den Turnklub Krefeld II sowie eine empfindliche 20:45-Derbypleite beim HSV Wegberg. Immerhin gegen Tabellenführer ASV Rurtal-Hückelhoven präsentierte sich der TVE etwas stabiler. „Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, sodass wir fast 45 Minuten auf einem guten, teilweise sehr guten Niveau Handball gespielt haben“, sagte Greifendorf nach der 17:25-Niederlage gegen Rurtal. Auf dem Papier stehen trotzdem drei Niederlagen und der letzte Tabellenplatz. Die nächste Möglichkeit, etwas Zählbares zu holen, bekommt der TVE am kommenden Dienstag gegen den Turnklub Krefeld.

Der TV Erkelenz hat mit Personalproblemen zu kämpfen. In der Damen-Mannschaft kam es zum Umbruch. Foto: Nipko

Herren HSV Wegberg Der HSV hatte vor der Saison den Klassenerhalt in der Bezirksliga als Ziel ausgemacht – es scheint beinahe so, als wäre das beinahe etwas zu bescheiden gewesen. Mit sechs Punkten aus den ersten vier Spielen ist der HSV gut gestartet – es gab zwei Siege und zwei Unentschieden. Damit ist Wegberg eines von drei ungeschlagenen Teams der Liga. Die Siege holte der HSV gegen den TV Erkelenz (45:20) und den TV Aldekerk III (27:26). Zuvor gab es zwei Remis. In der Tabelle steht Wegberg auf Platz vier. Die Pokalsaison des HSV ist derweil schon vorbei: Im Achtelfinale des Mönchengladbacher Kreispokals gab es am Montag eine deutliche 16:47-Niederlage gegen den TV Beckrath.