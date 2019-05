Handball : Mit Rumpftruppe ins letzte Spiel

Erkelenzer Land Handball: Landesligist ASV Rurtal Hückelhoven beendet Saison.

Bezirksliga. Am Sonntag spielt der TV Erkelenz sein vorletztes Saisonspiel bei der Turnerschaft Lürrip II. Gegen den Tabellenführer rechnen sich die Erkelenzer keine Chancen aus, wollen ihn aber so lange wie möglich ärgern. Der HSV Wegberg hat noch drei Spiele anstehen, eines davon ist am Sonntag gegen die dritte Mannschaft des TV Korschenbroich. Es ist ihr letztes Heimspiel in dieser Saison. Mit einem Sieg setzen sie einen Akzent zu einer höheren Platzierung als dem fünften Platz, was gegen den elften Platz Pflicht sein sollte. Anpfiff ist um 12 Uhr in der Halle an der Maaseiker Straße 47.

Jugend, HVN-Quali. Der ETV schickt in allen Altersklassen seine Handballer ins Rennen um die Qualifikation für die HVN-Ebene. Auch der HSV tritt mit seiner weiblichen A-Jugend an. Den Start für die Qualifikation auf Kreisebene macht die weibliche B-Jugend des ETV. Sie spielen in Giesenkirchen gegen den ATV Biesel. Im Anschluss spielt die weibliche C-Jugend ebenfalls in Giesenkirchen. Um 17 Uhr erwartet die weibliche A-Jugend ebenfalls den ATV Biesel. Gespielt wird in der Wegberger Halle an der Maaseiker Straße 47. Am Sonntag spielt die männliche B-Jugend des TV Erkelenz in Korschenbroich. Vier Teams kommen in die nächste Qualifikationsphase, in der sie dann gegen andere Mannschaften aus anderen Kreisen des Handballverbandes Niederrhein antreten. Je besser die Platzierung in der Kreisqualifikation, desto einfacher wird es in der nächsten Qualifikationsrunden, was dann die Chancen auf einen Platz in der Oberliga erhöht.