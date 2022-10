Als Auftsteiger im Aufwind : HSV Wegberg ohne Probleme in der neuen Spielklasse

Handball-Verbandsliga Im Lokalderby gewinnen die Frauen des HSV Wegberg mit 29:27 gegen den ATV Biesel. Damit setzt sich der HSV in der neuen Spielklasse in der Spitzengruppe fest.

Dabei ging es zunächst nicht gut los für den HSV. „Biesel hat uns zu Beginn vor riesige Aufgaben gestellt“, sagte Wagner, dessen Team nach 16 Minuten mit 7:13 hinten lag. Nach dem hohen Tempo der Anfangsphase wechselten die ATV-Damen und ließen den Wegbergerinnen so die Möglichkeit, bis zur Pause auf 15:18 zu verkürzen. „Es war dann in Ordnung, wobei 18 Gegentore in einer Halbzeit zu viel sind“, sagte Wagner.

Die Halbzeitpause nutzte der HSV, um seine Deckung etwas umzustellen – mit Erfolg: Innerhalb von vier Minuten war das Spiel ausgeglichen und das 20:19 in der 37. Minute war die erste HSV-Führung des Spiels. Wegberg setzte sich in der Folge auf drei Tore ab. Biesel agierte daraufhin mit einer Manndeckung, näher als auf ein Tor kamen die Gäste aber nicht mehr heran – nach 60 Minuten stand ein 29:27-Sieg für Wegberg. Das lag vor allem auch an Johanna Beutler, die mit 19 Treffern – davon acht Siebenmeter – und ohne Fehlwurf in der zweiten Halbzeit eine herausragende Leistung ablieferte. „Sie war überragend, das hat uns sehr gutgetan“, sagte Wagner, der zwei verschiedene Halbzeiten sah: „Die erste Halbzeit ging klar an Biesel, die zweite klar an uns. Anna Wintrich im Tor hat am Ende etliche Bälle von außen gehalten, die den Unterschied gemacht haben – deswegen haben wir meines Erachtens verdient gewonnen.“