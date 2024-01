Hallenstadtmeisterschaft Wegberg Gelingt dem SV Helpenstein das Triple in Wegberg?

Bei der Auflage 2024, die am Samstag ab 18 Uhr wie gewohnt in der Wegberger Dreifachhalle gespielt wird, ist nun auch die SG wieder dabei. Folglich wetteifern fünf Vereine um die Stadtmeisterehren: Helpenstein, SC Wegberg, SG Merbeck/Wegberg, SV Klinkum und Ausrichter Sportfreunde Uevekoven ermitteln im Gruppenmodus den neuen Stadtmeister – zehn Partien sind es so. Eine Art „Endspiel“ könnte dabei schon sehr früh stattfinden: Bereits für 18.36 Uhr ist Helpensteins Partie gegen Bezirksligist Uevekoven angesetzt. Wenn alles normal läuft, wird sich in diesem Spiel vorentscheiden, wer am Ende Erster wird.