Hilfarth ist Hückelhovens neuer Hallenstadtmeister Auf steinigem Wege zum Titel

Im Spiel um den dritten Platz vorm Endspiel hatte Kleingladbach beim 1:0 im üblichen Neunmeterschießen gegen Millich knapp die Nase vorn. Zog man die gesamten Spiele der Stadtmeisterschaft in Betracht, so ging Rurich als leichter Favorit in das Endspiel. Doch nun ging es auch Hilfarth mit aller Ernsthaftigkeit an und ging der 2. Minute durch Sebair Ljatifi in Führung. Drei Minuten später konnte Rurich durch Marc Bräuer ausgleichen. Anschließend hatten beide Teams mehrere Großchancen, um wieder in Führung zu gehen. Es dauerte aber bis zur 10. Spielminute bis das nächste Tor fiel. Wiederum Ljatifi brachte Hilfarth mit 2:1 in Führung. Rurich erhöhte dann den Druck, um zumindest noch auszugleichen. Zehn Sekunden vor der Schlusssirene machte dann Dominik Da Silva mit dem 3:1 für Germania Hilfarth alles klar. Im Anschluss an das Finale feierten die Hilfarther ausgiebig. Damit bleibt man im Korbmacher-Dorf auf Kurs, denn auch im Ligabetrieb hat man hohe Ziele, wobei der Aufstieg in die Bezirksliga für den aktuellen Tabellenführer der Kreisliga A durchaus möglich scheint.