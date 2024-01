Hallenstadtmeisterschaft in Erkelenz Der Titel geht erneut nur über den SC

Vom Papier her geht in Gruppe B der starke A-Ligist SV Niersquelle Kuckum als Favorit in die Vorrunde und hat auch gewisse Ambitionen, wie Trainer Christoph Scheufen betont: „Natürlich wollen wir versuchen, so weit wie möglich zu kommen.“ Auch der SV Kuckum hat schon öfter bewiesen, dass er guten Hallenfußball spielt. Mit dem SV Schwanenberg spielt ein weiterer Vertreter aus der Kreisliga A in Gruppe B. Sinan Kapar, Spieler-Trainer der abstiegsbedrohten Schwäne, hat eine klare Vorstellung, was den Ablauf der Stadtmeisterschaft angeht: „Wir haben eine durchaus vernünftige Hallentruppe beisammen, aber wir haben keine exakten Zielvorgaben. Wir wollen hier in erster Linie Spaß haben, und hoffen, dass sich niemand während des Turniers verletzt.“ Der Fokus liegt in Schwanenberg eher woanders, wie Kapar weiter sagt: „Wir konzentrieren uns eigentlich mehr auf die Rückrunde in der Meisterschaft in der Kreisliga A. Da wollen wir dringend punkten, um doch noch die Klasse zu halten.“ Mit nur acht Zählern ist man dort allerdings aktuell Vorletzter.